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Війна не закінчиться за кілька місяців, треба стримувати Росію — помічник генсека НАТО

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30.05.2023, 13:41
Війна не закінчиться за кілька місяців, треба стримувати Росію — помічник генсека НАТО - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"/Facebook)

Помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Віль заявив, що війна Росії проти України не закінчиться за кілька місяців. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, союзники з НАТО потребують озброєнь, які Україна сьогодні використовує на полі бою, щоб оборонятися довгий час.

Він зазначив, що Альянс збирається розв'язати питання подальшого підвищення готовності своїх військ та нарощування оборонної промисловості.

"Нам потрібно більше виробничих можливостей, ніж ми мали протягом минулих десятиліть, щоб бути готовими до стримування Росії та захисту союзників", — сказав ван Віль.

Представник НАТО заявив, що союзники постачають Україні велику кількість озброєнь, щоб вона могла повернути свої території.

"Все це дійсно вимагає переосмислити шлях, яким ми все це організовуємо", — резюмував він.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.

Читайте також: Столтенберг обіцяє — НАТО продовжить постачання зброї, якщо наступ ЗСУ не буде надто успішним

Дмитро Гриниченко
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