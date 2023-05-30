Война не закончится через несколько месяцев, нужно сдерживать РФ — помощник генсека НАТО
Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Виль заявил, что война России против Украины не закончится через несколько месяцев. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
Он отметил, что Альянс собирается решить вопрос дальнейшего повышения готовности своих войск и наращивания оборонной промышленности.
"Нам нужно больше производственных возможностей, чем мы имели в течение прошлых десятилетий, чтобы быть готовыми к сдерживанию России и защите союзников", — сказал ван Виль.
Представитель НАТО заявил, что союзники поставляют Украине большое количество вооружений, чтобы она могла вернуть свои территории.
"Все это действительно требует переосмыслить путь, по которому мы все это организовываем", — резюмировал он.
Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.
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- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и продолжат военную помощь.
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