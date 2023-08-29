RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Повітряні сили про катастрофу L-39 на Житомирщині: Зіткнулися фактично на старті

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 21:47
Повітряні сили про катастрофу L-39 на Житомирщині: Зіткнулися фактично на старті - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

Зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині сталося фактично на старті. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Суспільному.

Ігнат зазначив, що льотчики виконували бойове завдання.

"Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставила їм частина", – розповів речник Повітряних сил.

За його словами, літаки L-39 використовуються не лише для навчальних польотів, а й для виконання різноманітних завдань.

"У нас зараз майже по всій території країни майже всі бойові вильоти, тому що йде війна", – додав Ігнат.

Він розповів, що троє пілотів на двох літаках виконували маневри у парі.

"Польоти на групову злітаність – це відразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібен, щоб воювати з окупантами. Чим ближче вони один з одним у груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога", – пояснив Ігнат.

  • 25 серпня в Житомирській області під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули троє льотчиків — капітан Андрій Пильщиков із позивним "Джус" та два майори В'ячеслав Мінко та Сергій Проказін.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу в Житомирській області. Технічний стан літаків та дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуться з особливою увагою. Профільні спеціалісти проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".
  • 28 серпня стало відомо, що слідство вивчає три версії подій, які призвели до авіакатастрофи на Житомирщині.

Читайте також: Розслідування авіакатастрофи на Житомирщині може тривати до півроку

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Юрій Ігнатжитомирська областьповітряні силиавіакатастрофа
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 