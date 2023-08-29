Повітряні сили про катастрофу L-39 на Житомирщині: Зіткнулися фактично на старті

Зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині сталося фактично на старті. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Суспільному.

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Ігнат зазначив, що льотчики виконували бойове завдання.

"Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставила їм частина", – розповів речник Повітряних сил.

За його словами, літаки L-39 використовуються не лише для навчальних польотів, а й для виконання різноманітних завдань.

"У нас зараз майже по всій території країни майже всі бойові вильоти, тому що йде війна", – додав Ігнат.

Він розповів, що троє пілотів на двох літаках виконували маневри у парі.

"Польоти на групову злітаність – це відразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібен, щоб воювати з окупантами. Чим ближче вони один з одним у груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога", – пояснив Ігнат.

25 серпня в Житомирській області під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули троє льотчиків — капітан Андрій Пильщиков із позивним "Джус" та два майори В'ячеслав Мінко та Сергій Проказін.

Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу в Житомирській області. Технічний стан літаків та дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуться з особливою увагою. Профільні спеціалісти проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".

28 серпня стало відомо, що слідство вивчає три версії подій, які призвели до авіакатастрофи на Житомирщині.

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