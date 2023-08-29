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Воздушные силы о катастрофе L-39 в Житомирской области: Столкнулись фактически на старте

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 21:47
Воздушные силы о катастрофе L-39 в Житомирской области: Столкнулись фактически на старте - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Столкновение двух самолетов L-39 в Житомирской области произошло фактически на старте. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Суспильному.

Игнат отметил, что летчики выполняли боевую задачу.

"Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставила им часть", – рассказал спикер Воздушных сил.

По его словам, самолеты L-39 используются не только для учебных полетов, но и для выполнения различных задач.

"У нас сейчас почти по всей территории страны почти все вылеты боевые, потому что идет война", – добавил Игнат.

Он рассказал, что трое пилотов на двух самолетах выполняли маневры в паре.

"Полеты на групповую слетанность – это сразу взлетает два самолета. Это тактический прием, который нужен, чтобы воевать с оккупантами. Чем ближе они друг с другом в групповой слетанности, тем они могут быть менее заметны на радарах врага", – пояснил Игнат.

  • 25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли трое летчиков — капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора Вячеслав Минко и Сергей Проказин.
  • Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу в Житомирской области. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализироваться с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".
  • 28 августа стало известно, что следствие изучает три версии событий, которые привели к авиакатастрофе в Житомирской.

Читайте также: Расследование авиакатастрофы в Житомирской области может длиться до полугода

Наталья Медведева
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Юрий Игнатжитомирская областьвоздушные силыавиакатастрофа
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