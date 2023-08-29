Воздушные силы о катастрофе L-39 в Житомирской области: Столкнулись фактически на старте
Столкновение двух самолетов L-39 в Житомирской области произошло фактически на старте. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Суспильному.
Игнат отметил, что летчики выполняли боевую задачу.
"Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставила им часть", – рассказал спикер Воздушных сил.
По его словам, самолеты L-39 используются не только для учебных полетов, но и для выполнения различных задач.
"У нас сейчас почти по всей территории страны почти все вылеты боевые, потому что идет война", – добавил Игнат.
Он рассказал, что трое пилотов на двух самолетах выполняли маневры в паре.
"Полеты на групповую слетанность – это сразу взлетает два самолета. Это тактический прием, который нужен, чтобы воевать с оккупантами. Чем ближе они друг с другом в групповой слетанности, тем они могут быть менее заметны на радарах врага", – пояснил Игнат.
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