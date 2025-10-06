Вперше в історії НАТО українські ВМС очолили управління силами ворога на навчаннях
Військово-морські сили Збройних Сил України очолили планування та управління силами умовного противника (OPFOR) під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25, які відбулись у Португалії. Це сталося вперше в історії НАТО, повідомили в Міноборони.
Сили ВМС організували спільну роботу з військами країн-союзників з планування та управління силами умовного противника. Зазначається, що навчання пройшли успішно.
Етапи планування та координації враховували сучасні тенденції морської війни, зокрема використання безпілотників для скоординованих ударів і швидкого реагування на загрози.
"Очолюючи команду противника, Україна стала не лише учасником, а й рушійною силою інновацій, що безпосередньо зміцнює морську стійкість НАТО та формує майбутнє колективної безпеки. JATEC пишається тим, що сприяє цьому важливому просуванню вперед", – сказав командувач Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), бригадний генерал Войцех Озга.
А директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишнівський зазначив, що участь України в навчаннях стала унікальною можливістю продемонструвати ключові тенденції сучасної морської війни.
"Ми додаємо реалізм сучасного бою до навчань НАТО, що має ще більше спонукати Альянс до впровадження інноваційних змін і тактик у морських операціях", – сказав він.
Разом з Україною в навчаннях взяли участь сили та засоби 26 країн-партнерів, представники Морського командування НАТО "Нортвуд", Центру морських досліджень та експериментів НАТО (CMRE), Лабораторії підводних систем і технологій Університету Порту (LSTS) та Ініціативи НАТО щодо морських безпілотних систем (MUSI).
- 12 вересня повідомлялося, що українські військові в Польщі навчатимуть армію країни протидіяти дронам на тлі загроз повітряному простору з боку Росії.
- 29 вересня ЗСУ прибули до Данії для спільних навчань з протидії дронам "Крила оборони", які триватимуть тиждень. Українські військові та інші учасники мають обмінятися знаннями та досвідом, щоб підвищити рівень підготовки й удосконалити спроможності протидії повітряним загрозам.
- Того ж дня президент Зеленський запропонував партнерам створити спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії.
- 3 жовтня стало відомо, що у Польщі з'явився найбільший навчальний центр ЗСУ. Його мета не тільки забезпечити підготовку Сил оборони, а й посилити обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО, зокрема щодо дронів.
