Вперше в історії НАТО українські ВМС очолили управління силами ворога на навчаннях

Навчання (Фото: mod.gov.ua)

Військово-морські сили Збройних Сил України очолили планування та управління силами умовного противника (OPFOR) під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25, які відбулись у Португалії. Це сталося вперше в історії НАТО, повідомили в Міноборони.

Сили ВМС організували спільну роботу з військами країн-союзників з планування та управління силами умовного противника. Зазначається, що навчання пройшли успішно.

Етапи планування та координації враховували сучасні тенденції морської війни, зокрема використання безпілотників для скоординованих ударів і швидкого реагування на загрози.

"Очолюючи команду противника, Україна стала не лише учасником, а й рушійною силою інновацій, що безпосередньо зміцнює морську стійкість НАТО та формує майбутнє колективної безпеки. JATEC пишається тим, що сприяє цьому важливому просуванню вперед", – сказав командувач Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), бригадний генерал Войцех Озга.

А директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишнівський зазначив, що участь України в навчаннях стала унікальною можливістю продемонструвати ключові тенденції сучасної морської війни.

"Ми додаємо реалізм сучасного бою до навчань НАТО, що має ще більше спонукати Альянс до впровадження інноваційних змін і тактик у морських операціях", – сказав він.

Разом з Україною в навчаннях взяли участь сили та засоби 26 країн-партнерів, представники Морського командування НАТО "Нортвуд", Центру морських досліджень та експериментів НАТО (CMRE), Лабораторії підводних систем і технологій Університету Порту (LSTS) та Ініціативи НАТО щодо морських безпілотних систем (MUSI).