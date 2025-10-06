Впервые в истории НАТО украинские ВМС возглавили управление силами врага на учениях

Учения (Фото: mod.gov.ua)

Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины возглавили планирование и управление силами условного противника (OPFOR) во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 25, которые состоялись в Португалии. Это произошло впервые в истории НАТО, сообщили в Минобороны.

Силы ВМС организовали совместную работу с войсками стран-союзников по планированию и управлению силами условного противника. Отмечается, что учения прошли успешно.

Этапы планирования и координации учитывали современные тенденции морской войны, в частности использование беспилотников для скоординированных ударов и быстрого реагирования на угрозы.

"Возглавляя команду противника, Украина стала не только участником, но и движущей силой инноваций, что непосредственно укрепляет морскую устойчивость НАТО и формирует будущее коллективной безопасности. JATEC гордится тем, что способствует этому важному продвижению вперед", – сказал командующий Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), бригадный генерал Войцех Озга.

А директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина полковник Валерий Вишневский отметил, что участие Украины в учениях стало уникальной возможностью продемонстрировать ключевые тенденции современной морской войны.

"Мы добавляем реализм современного боя к учениям НАТО, что должно еще больше побудить Альянс к внедрению инновационных изменений и тактик в морских операциях", – сказал он.

Вместе с Украиной в учениях участвовали силы и средства 26 стран-партнеров, представители Морского командования НАТО "Нортвуд", Центра морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE), Лаборатории подводных систем и технологий Университета Порта (LSTS) и Инициативы НАТО по морским беспилотным системам (MUSI).