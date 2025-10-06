Впервые в истории НАТО украинские ВМС возглавили управление силами врага на учениях
Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины возглавили планирование и управление силами условного противника (OPFOR) во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 25, которые состоялись в Португалии. Это произошло впервые в истории НАТО, сообщили в Минобороны.
Силы ВМС организовали совместную работу с войсками стран-союзников по планированию и управлению силами условного противника. Отмечается, что учения прошли успешно.
Этапы планирования и координации учитывали современные тенденции морской войны, в частности использование беспилотников для скоординированных ударов и быстрого реагирования на угрозы.
"Возглавляя команду противника, Украина стала не только участником, но и движущей силой инноваций, что непосредственно укрепляет морскую устойчивость НАТО и формирует будущее коллективной безопасности. JATEC гордится тем, что способствует этому важному продвижению вперед", – сказал командующий Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), бригадный генерал Войцех Озга.
А директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина полковник Валерий Вишневский отметил, что участие Украины в учениях стало уникальной возможностью продемонстрировать ключевые тенденции современной морской войны.
"Мы добавляем реализм современного боя к учениям НАТО, что должно еще больше побудить Альянс к внедрению инновационных изменений и тактик в морских операциях", – сказал он.
Вместе с Украиной в учениях участвовали силы и средства 26 стран-партнеров, представители Морского командования НАТО "Нортвуд", Центра морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE), Лаборатории подводных систем и технологий Университета Порта (LSTS) и Инициативы НАТО по морским беспилотным системам (MUSI).
- 12 сентября сообщалось, что украинские военные в Польше будут обучать армию страны противодействовать дронам на фоне угроз воздушному пространству со стороны России.
- 29 сентября ВСУ прибыли в Данию для совместных учений по противодействию дронам "Крылья обороны", которые продлятся неделю. Украинские военные и другие участники должны обменяться знаниями и опытом, чтобы повысить уровень подготовки и усовершенствовать способности противодействия воздушным угрозам.
- В тот же день президент Зеленский предложил партнерам создать общую систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России.
- 3 октября стало известно, что в Польше появился крупнейший учебный центр ВСУ. Его цель не только обеспечить подготовку Сил обороны, но и усилить обмен боевым опытом между ВСУ и НАТО, в частности относительно дронов.
