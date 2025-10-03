В Польше появился крупнейший учебный центр ВСУ
В Польше открыли крупнейший учебный центр для подготовки украинских военнослужащих (Camp Jomsborg). Он может одновременно принять до 1 200 военных, сообщили в Минобороны.
Решение о создании учебного центра было принято в мае 2025-го, а 1 октября состоялось торжественное открытие. Его посетили вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик, министр обороны Эстонии Ханно Певкур, а также представители других государств НАТО.
Учебный центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши. Он является элементом поддержки Украины со стороны НАТО и создает основу для дальнейшего сотрудничества в развитии оборонного потенциала. В центре уже находятся 250 норвежских инструкторов. Ожидается, что вскоре к ним присоединятся военнослужащие из Эстонии и других стран Альянса.
Заместитель министра обороны Украины Евгений Мойсюк отметил, что этот учебный центр обеспечит подготовку Сил обороны и усилит обмен боевым опытом между ВСУ и НАТО, в частности по применению и противодействию дронам.
- В конце сентября российская внешняя разведка заявила, что Украина и Польша якобы готовят провокацию по переброске в последнюю диверсантов, чтобы после этого обвинить Россию и Беларусь. Этим "отчетом" россияне фактически анонсировали собственные планы, считает руководитель ЦПД Коваленко.
- 2 октября Туск сообщил, что в Польше состоялась новая провокация с российскими судами – на этот раз возле порта Щецин в Балтийском море.
