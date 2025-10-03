У Польщі з'явився найбільший навчальний центр ЗСУ
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців (Camp Jomsborg). Він може одночасно прийняти до 1 200 військових, повідомили у Міноборони.
Рішення про створення навчального центру було ухвалене у травні 2025-го, а 1 жовтня відбулося урочисте відкриття. Його відвідали віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік, міністр оборони Естонії Ханно Певкур, а також представники інших держав НАТО.
Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу. У центрі вже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії й інших країн Альянсу.
Заступник міністра оборони України Євген Мойсюк наголосив, що цей навчальний центр забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ і НАТО, зокрема щодо застосування й протидії дронам.
- Наприкінці вересня російська зовнішня розвідка заявила, що Україна і Польща буцімто готують провокацію з закидування до останньої диверсантів, щоб після цього звинуватити Росію й Білорусь. Цим "звітом" росіяни фактично анонсували власні плани, вважає керівник ЦПД Коваленко.
- 2 жовтня Туск повідомив, що у Польщі відбулася нова провокація з російськими суднами – цього разу біля порту Щецин у Балтійському морі.
