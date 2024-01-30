Впродовж січня до Білорусі чотири рази надходив військовий вантаж Китаю – Беларускі гаюн

За даними спільноти, на початку січня було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo у національному білоруському аеропорту "Мінськ"

Транспортний літак Boeing 747-4FTF. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/HANNES ALBERT)

На початку січня Китай здійснив чотири рейси транспортного літака Boeing 747-4FTF до Білорусі, ймовірно, із військовим вантажем. Про це повідомили у білоруській OSINT-спільноті Беларускі гаюн.

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За даними спільноти, на початку січня було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo у національному білоруському аеропорту "Мінськ". Протягом чотирьох днів Boeing 747-4FTF нібито здійснив чотири рейси за маршрутом Урумчі – Мінськ:

→ 8 січня 2024 року: рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

→ 9 січня 2024 року: рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;

→ 10 січня 2024 року: рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

→ 11 січня 2024 року: рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.

Також у дописі зауважили, що в національному аеропорту "Мінськ" розташовується логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси. За даними спільноти, усі вантажні літаки паркуються на спеціальних стоянках, але китайський B-2476 цього разу паркувався на стоянці 1А, яка зарезервована для обслуговування урядових літаків.

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Журналісти білоруського опозиційного порталу motolko.help заявили, що борт Air China Cargo доставив у Білорусь військову техніку з Китаю. Вантаж, написали журналісти, ймовірно, не проходив митного очищення й одразу залишив аеропорт.

Вони також помітили, що всі рейси прибували до Мінська фактично в один й той самий час – з 09:30 до 10:10. Після цього, за їхніми даними, літак перебував у Білорусі близько трьох годин. Журналісти зазначили, що цього часу достатньо для проведення розвантаження.

Також журналісти допускають, що рейси могли здійснюватися двома партіями: 8 та 9 січня, а також 10 й 11 січня.

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25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters, а 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

20 січня 2024 року Лукашенко заявив, що отримав від РФ ядерні ракети для комплексу "Іскандер". Народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв повідомив, що це може свідчити про можливий намір Москви атакувати Польщу та Литву в майбутньому.

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