В течение января в Беларусь четыре раза поступал военный груз Китая – Беларускі гаюн

По данным сообщества, в начале января была зафиксирована нетипичная активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo

Транспортный самолет Boeing 747-4FTF. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/HANNES ALBERT)

В начале января Китай совершил четыре рейса транспортного самолета Boeing 747-4FTF в Беларусь, вероятно, с военным грузом. Об этом сообщили в беларуском OSINT-сообществе Беларускі гаюн.

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По данным сообщества, в начале января была зафиксирована нетипичная активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в национальном беларуском аэропорту "Минск". В течение четырех дней Boeing 747-4FTF якобы совершил четыре рейса по маршруту Урумчи – Минск:

→ 8 января 2024: рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

→ 9 января 2024: рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098;

→ 10 января 2024: рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

→ 11 января 2024: рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098.

Также в посте отметили, что в национальном аэропорту "Минск" располагается логистический центр, который обслуживает грузовые рейсы. По данным сообщества, все грузовые самолеты паркуются на специальных стоянках, но китайский B-2476 на этот раз парковался на стоянке 1А, которая зарезервирована для обслуживания правительственных самолетов.

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Журналисты беларуского оппозиционного портала motolko.help заявили, что борт Air China Cargo доставил в Беларусь военную технику из Китая. Груз, написали журналисты, вероятно, не проходил таможенной очистки и сразу покинул аэропорт.

Они также заметили, что все рейсы прибывали в Минск фактически в одно и то же время – с 09:30 до 10:10. После этого, по их данным, самолет находился в Беларуси около трех часов. Журналисты отметили, что этого времени достаточно для проведения разгрузки.

Также журналисты допускают, что рейсы могли осуществляться двумя партиями: 8 и 9 января, а также 10 и 11 января.

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25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters, а 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

20 января 2024 года Лукашенко заявил, что получил от РФ ядерные ракеты для комплекса "Искандер". Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев сообщил, что это может свидетельствовать о возможном намерении Москвы атаковать Польшу и Литву в будущем.

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