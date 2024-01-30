В течение января в Беларусь четыре раза поступал военный груз Китая – Беларускі гаюн
В начале января Китай совершил четыре рейса транспортного самолета Boeing 747-4FTF в Беларусь, вероятно, с военным грузом. Об этом сообщили в беларуском OSINT-сообществе Беларускі гаюн.
По данным сообщества, в начале января была зафиксирована нетипичная активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в национальном беларуском аэропорту "Минск". В течение четырех дней Boeing 747-4FTF якобы совершил четыре рейса по маршруту Урумчи – Минск:
→ 8 января 2024: рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;
→ 9 января 2024: рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098;
→ 10 января 2024: рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;
→ 11 января 2024: рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098.
Также в посте отметили, что в национальном аэропорту "Минск" располагается логистический центр, который обслуживает грузовые рейсы. По данным сообщества, все грузовые самолеты паркуются на специальных стоянках, но китайский B-2476 на этот раз парковался на стоянке 1А, которая зарезервирована для обслуживания правительственных самолетов.
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Журналисты беларуского оппозиционного портала motolko.help заявили, что борт Air China Cargo доставил в Беларусь военную технику из Китая. Груз, написали журналисты, вероятно, не проходил таможенной очистки и сразу покинул аэропорт.
Они также заметили, что все рейсы прибывали в Минск фактически в одно и то же время – с 09:30 до 10:10. После этого, по их данным, самолет находился в Беларуси около трех часов. Журналисты отметили, что этого времени достаточно для проведения разгрузки.
Также журналисты допускают, что рейсы могли осуществляться двумя партиями: 8 и 9 января, а также 10 и 11 января.
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- 25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters, а 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.
- 20 января 2024 года Лукашенко заявил, что получил от РФ ядерные ракеты для комплекса "Искандер". Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев сообщил, что это может свидетельствовать о возможном намерении Москвы атаковать Польшу и Литву в будущем.
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