Всі аспіранти матимуть право на відстрочення від мобілізації – нардеп

Федір Веніславський (Фото: Facebook)

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав положення до законопроєкту про мобілізацію, за яким всі аспіранти мають право на відстрочення. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив нардеп від Слуги народу Федір Веніславський.

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За його словами, не може бути поділу на громадян, які навчаються в аспірантурі за кошти фізичних осіб, і на тих, які навчаються в аспірантурі за кошти державного бюджету.

"Це є неконституційно й порушує принцип рівності. Тому ми прибрали цей поділ – всі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання", – сказав нардеп.

Веніславський додав, що Міносвіти розробить спеціальний механізм виявлення людей, які насправді не мають реального наміру здобувати науковий ступінь, займатися наукою і не мають відповідних знань.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 поправок.

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