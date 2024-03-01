Все аспиранты будут иметь право на отсрочку от мобилизации – нардеп

Вместе с тем появится механизм обнаружения уклонистов, который разработает Минобразования

Федор Вениславский (Фото: Facebook)

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал положение к законопроекту о мобилизации, согласно которому все аспиранты имеют право на отсрочку. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил нардеп от Слуги народа Федор Вениславский.

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По его словам, не может быть разделения на граждан, обучающихся в аспирантуре за средства физических лиц, и на обучающихся в аспирантуре за средства государственного бюджета.

"Это неконституционно и нарушает принцип равенства. Поэтому мы убрали это разделение – все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения", – сказал нардеп.

Вениславский добавил, что Минобразования разработает специальный механизм обнаружения людей, которые на самом деле не имеют реального намерения приобретать научную степень, заниматься наукой и не имеют соответствующих знаний.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект о мобилизации в первом чтении.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации до второго чтения – народные избранники должны обработать более 4000 поправок.

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