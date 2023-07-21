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ЗСУ: Головна загроза в авіації РФ — винищувач Су-35. Збивається, але там серйозна зброя

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 08:44
ЗСУ: Головна загроза в авіації РФ — винищувач Су-35. Збивається, але там серйозна зброя - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав російські винищувачі Су-35 головною загрозою для України в авіації окупантів. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Су-35 є одним із найкращих літаків і основною загрозою.

"Це треба визнати. Він збивається. Але він все ж таки технологічний і має серйозне озброєння. Одна з найнебезпечніших ракет, яка нам загрожує, — це Р-37. Може, їх у них багато немає, але ці ракети вони вже застосовували проти нашої авіації", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що ці ракети нібито мають дальність 380 км, проте українські льотчики скептично ставляться до подібних заяв росіян і вважають, що вона б'є на 200+ км.

"Плюс основне в літаку — це радар, це здатність бачити ціль, прицільно-навігаційний комплекс, який може працювати по противнику, тобто супроводжувати і вести вогонь одразу з кількох повітряних цілей. І це Су-35 має. Крім того, він має засоби захисту, засоби радіоелектронної боротьби", — резюмував спікер ПС.

Ігнат наголосив, що наявність винищувачів F-16, а також систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, IRIS-T та інших дасть Україні можливість контролювати повітряний простір над тимчасово окупованими територіями.

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Дмитро Гриниченко
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