ЗСУ: Головна загроза в авіації РФ — винищувач Су-35. Збивається, але там серйозна зброя

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав російські винищувачі Су-35 головною загрозою для України в авіації окупантів. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, Су-35 є одним із найкращих літаків і основною загрозою.

"Це треба визнати. Він збивається. Але він все ж таки технологічний і має серйозне озброєння. Одна з найнебезпечніших ракет, яка нам загрожує, — це Р-37. Може, їх у них багато немає, але ці ракети вони вже застосовували проти нашої авіації", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що ці ракети нібито мають дальність 380 км, проте українські льотчики скептично ставляться до подібних заяв росіян і вважають, що вона б'є на 200+ км.

"Плюс основне в літаку — це радар, це здатність бачити ціль, прицільно-навігаційний комплекс, який може працювати по противнику, тобто супроводжувати і вести вогонь одразу з кількох повітряних цілей. І це Су-35 має. Крім того, він має засоби захисту, засоби радіоелектронної боротьби", — резюмував спікер ПС.

Ігнат наголосив, що наявність винищувачів F-16, а також систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, IRIS-T та інших дасть Україні можливість контролювати повітряний простір над тимчасово окупованими територіями.

15 липня Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання пілотування F-16.

16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.

У Повітряних силах відповіли на слова топгенерала США, що ППО для України важливіше за F-16.

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