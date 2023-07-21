ВСУ: Главная угроза в авиации РФ — истребитель Су-35. Сбивается, но там серьезное оружие

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал российские истребители Су-35 главной угрозой для Украины в авиации оккупантов. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, Су-35 является одним из лучших самолетов и основной угрозой.

"Это нужно признать. Он сбивается. Но он все же технологичен и имеет серьезное вооружение. Одна из самых опасных ракет, которая нам угрожает, — это Р-37. Может, их у них много нет, но эти ракеты они уже применяли против нашей авиации", — сказал Игнат.

Он отметил, что эти ракеты якобы имеют дальности 380 км, однако украинские летчики скептически относятся к подобным заявлениям россиян и считают, что она бьет на 200+ км.

"Плюс основное в самолете — это радар, это способность видеть цель, прицельно-навигационный комплекс, который может работать по противнику, то есть сопровождать и вести огонь сразу по нескольким воздушным целям. И это у Су-35 есть. Кроме того, у него есть средства защиты, средства радиоэлектронной борьбы", — резюмировал спикер ВС.

Игнат подчеркнул, что наличие истребителей F-16, а также систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS, IRIS-T и других приведет к тому, что Украина будет контролировать воздушное пространство над временно оккупированными территориями.

15 июля Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.

16 июля в Белом доме подтвердили, что США дали согласие на обучение украинских летчиков на F-16.

В Воздушных силах ответили на слова топ-генерала США, что ПВО для Украины важнее F-16.

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