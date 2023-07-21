ВСУ: Главная угроза в авиации РФ — истребитель Су-35. Сбивается, но там серьезное оружие
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал российские истребители Су-35 главной угрозой для Украины в авиации оккупантов. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
"Плюс основное в самолете — это радар, это способность видеть цель, прицельно-навигационный комплекс, который может работать по противнику, то есть сопровождать и вести огонь сразу по нескольким воздушным целям. И это у Су-35 есть. Кроме того, у него есть средства защиты, средства радиоэлектронной борьбы", — резюмировал спикер ВС.
Игнат подчеркнул, что наличие истребителей F-16, а также систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS, IRIS-T и других приведет к тому, что Украина будет контролировать воздушное пространство над временно оккупированными территориями.
- 15 июля Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.
- 16 июля в Белом доме подтвердили, что США дали согласие на обучение украинских летчиков на F-16.
- В Воздушных силах ответили на слова топ-генерала США, что ПВО для Украины важнее F-16.
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