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ВСУ: Главная угроза в авиации РФ — истребитель Су-35. Сбивается, но там серьезное оружие

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 08:44
ВСУ: Главная угроза в авиации РФ — истребитель Су-35. Сбивается, но там серьезное оружие - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал российские истребители Су-35 главной угрозой для Украины в авиации оккупантов. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, Су-35 является одним из лучших самолетов и основной угрозой.
"Это нужно признать. Он сбивается. Но он все же технологичен и имеет серьезное вооружение. Одна из самых опасных ракет, которая нам угрожает, — это Р-37. Может, их у них много нет, но эти ракеты они уже применяли против нашей авиации", — сказал Игнат.
Он отметил, что эти ракеты якобы имеют дальности 380 км, однако украинские летчики скептически относятся к подобным заявлениям россиян и считают, что она бьет на 200+ км. 

"Плюс основное в самолете — это радар, это способность видеть цель, прицельно-навигационный комплекс, который может работать по противнику, то есть сопровождать и вести огонь сразу по нескольким воздушным целям. И это у Су-35 есть. Кроме того, у него есть средства защиты, средства радиоэлектронной борьбы", — резюмировал спикер ВС. 

Игнат подчеркнул, что наличие истребителей F-16, а также систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS, IRIS-T и других приведет к тому, что Украина будет контролировать воздушное пространство над временно оккупированными территориями. 

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Дмитрий Гриниченко
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