ЗСУ про наступ: Є частковий успіх у напрямку Бердянська. Ініціатива повністю за нами
Збройні Сили України мають частковий успіх у наступі у напрямку Бердянська, ініціатива в руках українських воїнів. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ЗСУ системно вибивають ворога з позицій і просуваються вперед, на Бердянському напрямку є частковий успіх уздовж лінії фронту.
"Б'ємо по противнику, ведемо контрбатарейну боротьбу, розмінування. Мудрість каже, що сапери йдуть повільно, але не варто їх квапити. Ворог чинить запеклий опір, ми тиснемо і знищуємо бойовий потенціал росіян", — заявив Шершень.
Він зазначив, що минулої доби на Таврійському напрямку ліквідовано 68 росіян, 156 отримали поранення, четверо загарбників потрапили в полон, знищено 22 одиниці озброєння і техніки.
"Окупанти зазнають колосальних втрат, ініціатива повністю на нашому боці. Росіяни підтягують живу силу та стару радянську техніку", — резюмував речник ЗСУ.
- У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
- За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
- Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять із рук у руки – Міноборони.
- ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.
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