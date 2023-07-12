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ЗСУ про наступ: Є частковий успіх у напрямку Бердянська. Ініціатива повністю за нами

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12.07.2023, 13:18
ЗСУ про наступ: Є частковий успіх у напрямку Бердянська. Ініціатива повністю за нами - Фото
Танк ЗСУ (Фото: EPA)

Збройні Сили України мають частковий успіх у наступі у напрямку Бердянська, ініціатива в руках українських воїнів. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ЗСУ системно вибивають ворога з позицій і просуваються вперед, на Бердянському напрямку є частковий успіх уздовж лінії фронту.

"Б'ємо по противнику, ведемо контрбатарейну боротьбу, розмінування. Мудрість каже, що сапери йдуть повільно, але не варто їх квапити. Ворог чинить запеклий опір, ми тиснемо і знищуємо бойовий потенціал росіян", — заявив Шершень.

Він зазначив, що минулої доби на Таврійському напрямку ліквідовано 68 росіян, 156 отримали поранення, четверо загарбників потрапили в полон, знищено 22 одиниці озброєння і техніки.

"Окупанти зазнають колосальних втрат, ініціатива повністю на нашому боці. Росіяни підтягують живу силу та стару радянську техніку", — резюмував речник ЗСУ.

  • У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять із рук у руки – Міноборони.
  • ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем

Дмитро Гриниченко
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війнабердянськвтратинаступЗапорізька областьВалерій Шершень
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