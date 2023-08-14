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ЗСУ про загрозу ударів РФ на День Незалежності: Будемо посилено працювати, але без домислів

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 09:44
ЗСУ про загрозу ударів РФ на День Незалежності: Будемо посилено працювати, але без домислів - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не став робити припущень про те, чи росіяни планують удари по Україні на День Незалежності. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, щодо 24 серпня не варто робити жодних припущень.

"Зараз, коли ми говоримо, у небі 30 повітряних цілей — авіація, безпілотники тощо. Загроза постійна. Росіяни можуть запускати ракети та дрони у будь-який момент", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що на День Незалежності Сили оборони посилено контролюватимуть становище в небі.

"Як ми це робимо завжди. Щодня у нас тривоги та загроза", — заявив спікер ЗСУ.

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Дмитро Гриниченко
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