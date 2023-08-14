ЗСУ про загрозу ударів РФ на День Незалежності: Будемо посилено працювати, але без домислів

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не став робити припущень про те, чи росіяни планують удари по Україні на День Незалежності. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, щодо 24 серпня не варто робити жодних припущень.

"Зараз, коли ми говоримо, у небі 30 повітряних цілей — авіація, безпілотники тощо. Загроза постійна. Росіяни можуть запускати ракети та дрони у будь-який момент", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що на День Незалежності Сили оборони посилено контролюватимуть становище в небі.

"Як ми це робимо завжди. Щодня у нас тривоги та загроза", — заявив спікер ЗСУ.

Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.

Протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.

17 липня 2023 року РФ вийшла із зернової угоди й кілька ночей масовано атакувала Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам.

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