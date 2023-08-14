ВСУ об угрозе ударов РФ на День Независимости: Будем усиленно работать, но без домыслов

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не стал делать допущений о том, планируют ли россияне удары по Украине на День Независимости. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, насчет 24 августа не стоит делать никаких допущений.

"Сейчас, когда мы говорим, в небе 30 воздушных целей — авиация, беспилотники и т.д. Угроза постоянная. Россияне могут запускать ракеты и дроны в любой момент", — сказал Игнат.

Он отметил, что на День Независимости Силы обороны будут усиленно контролировать обстановку в небе.

"Как мы это делаем всегда. Каждый день у нас тревоги и угроза", — заявил спикер ВСУ.

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