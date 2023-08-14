UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ об угрозе ударов РФ на День Независимости: Будем усиленно работать, но без домыслов

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 09:44
ВСУ об угрозе ударов РФ на День Независимости: Будем усиленно работать, но без домыслов - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не стал делать допущений о том, планируют ли россияне удары по Украине на День Независимости. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, насчет 24 августа не стоит делать никаких допущений. 

"Сейчас, когда мы говорим, в небе 30 воздушных целей — авиация, беспилотники и т.д. Угроза постоянная. Россияне могут запускать ракеты и дроны в любой момент", — сказал Игнат.

Он отметил, что на День Независимости Силы обороны будут усиленно контролировать обстановку в небе. 

"Как мы это делаем всегда. Каждый день у нас тревоги и угроза", — заявил спикер ВСУ. 

Читайте также: Одесса. Россияне уничтожили Спасо-Преображенский собор, прилетело и в Дом ученых – видео, фото

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапворакетный удардень независимостивоздушные силыЮрий Игнат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 