ВСУ об угрозе ударов РФ на День Независимости: Будем усиленно работать, но без домыслов
14.08.2023, 09:44
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не стал делать допущений о том, планируют ли россияне удары по Украине на День Независимости. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, насчет 24 августа не стоит делать никаких допущений.
"Сейчас, когда мы говорим, в небе 30 воздушных целей — авиация, беспилотники и т.д. Угроза постоянная. Россияне могут запускать ракеты и дроны в любой момент", — сказал Игнат.
Он отметил, что на День Независимости Силы обороны будут усиленно контролировать обстановку в небе.
"Как мы это делаем всегда. Каждый день у нас тревоги и угроза", — заявил спикер ВСУ.
- Ночью 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.
- Противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате обломки сбитых ракет повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.
- 17 июля 2023 года РФ вышла из зерновой сделки и несколько ночей массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам.
Читайте также: Одесса. Россияне уничтожили Спасо-Преображенский собор, прилетело и в Дом ученых – видео, фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии