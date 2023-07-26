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ЗСУ: Росіяни намагаються відбити позиції на півночі Запорізької області, жорстокі бої — карта

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26.07.2023, 08:54
ЗСУ: Росіяни намагаються відбити позиції на півночі Запорізької області, жорстокі бої — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти намагаються відбити втрачені позиції на півночі Запорізької області у напрямку Токмака. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Військові заявляють, що Сили оборони продовжують наступ під Бахмутом, а також у напрямку Мелітополя та Бердянська.

Є успіх поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки), українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни ж намагалися відбити втрачені позиції на північний схід від Роботиного Запорізької області. Зазначається, що ворог продовжує чинити сильний опір, переміщує війська та активно вводить резерви.

У районі Бахмута ЗСУ продовжують наступ на флангах.
Роботине відзначено червоним (Карта: googlemaps.com)

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Дмитро Гриниченко
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війнаГенштабнаступЗапорізька областьстаромайорськеРоботине
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