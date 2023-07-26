ЗСУ: Росіяни намагаються відбити позиції на півночі Запорізької області, жорстокі бої — карта
26.07.2023, 08:54
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російські окупанти намагаються відбити втрачені позиції на півночі Запорізької області у напрямку Токмака. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що Сили оборони продовжують наступ під Бахмутом, а також у напрямку Мелітополя та Бердянська.
Є успіх поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки), українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.
Росіяни ж намагалися відбити втрачені позиції на північний схід від Роботиного Запорізької області. Зазначається, що ворог продовжує чинити сильний опір, переміщує війська та активно вводить резерви.
У районі Бахмута ЗСУ продовжують наступ на флангах.
Є успіх поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки), українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.
Росіяни ж намагалися відбити втрачені позиції на північний схід від Роботиного Запорізької області. Зазначається, що ворог продовжує чинити сильний опір, переміщує війська та активно вводить резерви.
У районі Бахмута ЗСУ продовжують наступ на флангах.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- ЦРУ: Наступ України може стати успішним, в обороні РФ – важливі структурні проблеми.
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