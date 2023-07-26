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ВСУ: Россияне пытаются отбить позиции на севере Запорожской области, жестокие бои — карта

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 08:54
ВСУ: Россияне пытаются отбить позиции на севере Запорожской области, жестокие бои — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты пытаются отбить утраченные позиции на севере Запорожской области в направлении Токмака. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что Силы обороны продолжают наступление под Бахмутом, а также в направлении Мелитополя и Бердянска. 

Есть успех вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки), украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах. 

Россияне же пытались отбить потерянные позиции северо-восточнее Работино Запорожской области. Отмечается, что враг продолжает оказывать мощное сопротивление, перемещает войска и активно вводит резервы. 

В районе Бахмута ВСУ продолжают наступление на флангах. 

Работино отмечено красным (Карта: googlemaps.com)

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Дмитрий Гриниченко
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