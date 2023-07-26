ВСУ: Россияне пытаются отбить позиции на севере Запорожской области, жестокие бои — карта

Российские оккупанты пытаются отбить утраченные позиции на севере Запорожской области в направлении Токмака. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что Силы обороны продолжают наступление под Бахмутом, а также в направлении Мелитополя и Бердянска.

Есть успех вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки), украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне же пытались отбить потерянные позиции северо-восточнее Работино Запорожской области. Отмечается, что враг продолжает оказывать мощное сопротивление, перемещает войска и активно вводит резервы.

В районе Бахмута ВСУ продолжают наступление на флангах.

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