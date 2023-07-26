ВСУ: Россияне пытаются отбить позиции на севере Запорожской области, жестокие бои — карта
Российские оккупанты пытаются отбить утраченные позиции на севере Запорожской области в направлении Токмака. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что Силы обороны продолжают наступление под Бахмутом, а также в направлении Мелитополя и Бердянска.
Есть успех вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки), украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.
Россияне же пытались отбить потерянные позиции северо-восточнее Работино Запорожской области. Отмечается, что враг продолжает оказывать мощное сопротивление, перемещает войска и активно вводит резервы.
В районе Бахмута ВСУ продолжают наступление на флангах.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" несмотря на то, что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
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