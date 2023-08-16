ЗСУ влаштували "геноцид" військової техніки та артилерії росіян, збили їх вертоліт – Генштаб

Збройні Сили України ліквідували 650 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи та 55 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога з початку великої війни склали:

— особового складу — 255 570 (+650),

— танків — 4324 (+11),

— бойових броньованих машин — 8380 (+10),

— артилерійських систем — 5152 (+24),

— РСЗВ — 714,

— засобів ППО — 485 (+3),

— літаків — 315,

— вертольотів — 314 (+1),

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4248 (+6),

— крилатих ракет — 1404 (+17),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7614 (+30),

— спеціальної техніки — 773 (+4).

4 серпня у Міноборони повідомили, що російські війська хочуть знову окупувати на Харківщині території, які ЗСУ звільнили восени 2022 року.

8 серпня генерал-полковник Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку.

12 серпня речник ЗСУ Череватий заявив, що в районі Куп'янська росіяни не мають навіть тактичного успіху.

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