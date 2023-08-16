ЗСУ влаштували "геноцид" військової техніки та артилерії росіян, збили їх вертоліт – Генштаб
16.08.2023, 08:01
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України ліквідували 650 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи та 55 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні втрати ворога з початку великої війни склали:
— особового складу — 255 570 (+650),
— танків — 4324 (+11),
— бойових броньованих машин — 8380 (+10),
— артилерійських систем — 5152 (+24),
— РСЗВ — 714,
— засобів ППО — 485 (+3),
— літаків — 315,
— вертольотів — 314 (+1),
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4248 (+6),
— крилатих ракет — 1404 (+17),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7614 (+30),
— спеціальної техніки — 773 (+4).
- 4 серпня у Міноборони повідомили, що російські війська хочуть знову окупувати на Харківщині території, які ЗСУ звільнили восени 2022 року.
- 8 серпня генерал-полковник Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку.
- 12 серпня речник ЗСУ Череватий заявив, що в районі Куп'янська росіяни не мають навіть тактичного успіху.
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