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ЗСУ влаштували "геноцид" військової техніки та артилерії росіян, збили їх вертоліт – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 08:01
ЗСУ влаштували
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України ліквідували 650 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи та 55 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога з початку великої війни склали:

— особового складу — 255 570 (+650),

— танків — 4324 (+11),

— бойових броньованих машин — 8380 (+10),

— артилерійських систем — 5152 (+24),

— РСЗВ — 714,

— засобів ППО — 485 (+3),

— літаків — 315,

— вертольотів — 314 (+1),

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4248 (+6),

— крилатих ракет — 1404 (+17),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7614 (+30),

— спеціальної техніки — 773 (+4).

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте також: Генштаб: Росія наступає в районі Куп'янська та Донецька. Контратакує під Урожайним — карта

Мілана Головань
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