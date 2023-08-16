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ВСУ устроили "геноцид" военной техники и артиллерии россиян, сбили их вертолет – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 08:01
ВСУ устроили
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 650 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и 55 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие потери врага с начала большой войны составили:

— личного состава — 255 570 (+650),

— танков — 4324 (+11),

— боевых бронированных машин — 8380 (+10),

— артиллерийских систем — 5152 (+24),

— РСЗО — 714,

— средств ПВО — 485 (+3),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 314 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4248 (+6),

— крылатых ракет — 1404 (+17),

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30),

— специальной техники — 773 (+4).

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте также: Генштаб: Россия наступает в районе Купянска и Донецка. Контратакует под Урожайным — карта

Милана Головань
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