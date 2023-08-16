ВСУ устроили "геноцид" военной техники и артиллерии россиян, сбили их вертолет – Генштаб
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 650 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и 55 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие потери врага с начала большой войны составили:
— личного состава — 255 570 (+650),
— танков — 4324 (+11),
— боевых бронированных машин — 8380 (+10),
— артиллерийских систем — 5152 (+24),
— РСЗО — 714,
— средств ПВО — 485 (+3),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 314 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4248 (+6),
— крылатых ракет — 1404 (+17),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30),
— специальной техники — 773 (+4).
- 4 августа в Минобороны сообщили, что российские войска хотят снова оккупировать на Харьковщине территории, которые ВСУ освободили осенью 2022 года.
- 8 августа генерал-полковник Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении.
- 12 августа спикер ВСУ Череватый заявил, что в районе Купянска россияне не имеют даже тактического успеха.
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