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ЗСУ: За добу на фронті знищено дві важкі вогнеметні системи росіян "Солнцепьок"

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 07:13
ЗСУ: За добу на фронті знищено дві важкі вогнеметні системи росіян
ТОС "Солнцепьок" (Фото: ресурс окупантів)

Збройні Сили України знищили за добу дві російські важкі вогнеметні системи залпового вогню "Солнцепьок". Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що ракетники та артилеристи за добу вразили район зосередження живої сили росіян.

Сили оборони знищили дві ТОС-1А "Солнцепьок".

Також ЗСУ вдарили по 27 артилерійських засобах на вогневих позиціях, складу боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби.

"Солнцепьок" веде вогонь термобаричними боєприпасами. У залпі – 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 м. ЗСУ мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв.

Читайте також: "Передайте нашим...". Сирський показав відео відкидання атаки росіян на позиції ЗСУ – карта

Дмитро Гриниченко
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