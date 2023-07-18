ЗСУ: За добу на фронті знищено дві важкі вогнеметні системи росіян "Солнцепьок"
18.07.2023, 07:13
ТОС "Солнцепьок" (Фото: ресурс окупантів)
Збройні Сили України знищили за добу дві російські важкі вогнеметні системи залпового вогню "Солнцепьок". Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Військові заявляють, що ракетники та артилеристи за добу вразили район зосередження живої сили росіян.
Сили оборони знищили дві ТОС-1А "Солнцепьок".
Також ЗСУ вдарили по 27 артилерійських засобах на вогневих позиціях, складу боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби.
"Солнцепьок" веде вогонь термобаричними боєприпасами. У залпі – 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 м. ЗСУ мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв.
- Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. В них два завдання – Міноборони.
Читайте також: "Передайте нашим...". Сирський показав відео відкидання атаки росіян на позиції ЗСУ – карта
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі