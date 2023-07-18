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ВСУ: За сутки на фронте уничтожено две тяжелых огнеметных системы россиян "Солнцепек"

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 07:13
ВСУ: За сутки на фронте уничтожено две тяжелых огнеметных системы россиян
ТОС "Солнцепек" (Фото: ресурс оккупантов)

Вооруженные Силы Украины уничтожили за сутки две российские тяжелые огнеметные системы залпового огня "Солнцепек". Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что ракетчики и артиллеристы за сутки поразили район сосредоточения живой силы россиян.
Силы обороны уничтожили две ТОС-1А "Солнцепек".
Также ВСУ ударили по 27 артиллерийским средствам на огневых позициях, складу боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы. 

"Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами. В залпе – 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 м. ВСУ имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев.

Читайте также: "Передайте нашим...". Сырский показал видео отражения атаки россиян на позиции ВСУ – карта

Дмитрий Гриниченко
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войнаартиллерияпотеригенштабсолнцепек
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