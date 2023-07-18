ВСУ: За сутки на фронте уничтожено две тяжелых огнеметных системы россиян "Солнцепек"
18.07.2023, 07:13
ТОС "Солнцепек" (Фото: ресурс оккупантов)
Вооруженные Силы Украины уничтожили за сутки две российские тяжелые огнеметные системы залпового огня "Солнцепек". Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что ракетчики и артиллеристы за сутки поразили район сосредоточения живой силы россиян.
Силы обороны уничтожили две ТОС-1А "Солнцепек".
Также ВСУ ударили по 27 артиллерийским средствам на огневых позициях, складу боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы.
"Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами. В залпе – 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 м. ВСУ имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев.
- Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
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