ВСУ: За сутки на фронте уничтожено две тяжелых огнеметных системы россиян "Солнцепек"

Вооруженные Силы Украины уничтожили за сутки две российские тяжелые огнеметные системы залпового огня "Солнцепек". Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что ракетчики и артиллеристы за сутки поразили район сосредоточения живой силы россиян.

Силы обороны уничтожили две ТОС-1А "Солнцепек".

Также ВСУ ударили по 27 артиллерийским средствам на огневых позициях, складу боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы.





"Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами. В залпе – 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 м. ВСУ имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев.

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