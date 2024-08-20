"Втрутився особисто Зеленський". У Раді розказали, чому підтримали заборону РПЦ
Монобільшість дала голоси за заборону Російської православної церкви після того, як у питання втрутився президент Володимир Зеленський, кажуть LIGA.net голова комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (Голос) та нардепка Євгенія Кравчук (Слуга народу).
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Натиснути зелену кнопку за заборону РПЦ нардепів переконував особисто глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, додає LIGA.net співрозмовник у монобільшості. Ще два тижні тому в СН під це ледве збиралось 150 голосів.
Політичної волі не вистачало саме з боку більшості, пояснює Юрчишин: "Коли президент включився особисто, то це питання вирішилося. Також була перспектива блокування роботи Ради напередодні Дня Незалежності, це дуже сильно іміджево б'є по владі".
Вирішальною правкою став пункт у законопроєкті про суди над релігійними організаціями. Після цього депутати погодилися винести документ на голосування, розповідає Кравчук: "А саме – правка, що судові процеси про ліквідацію реляційних організацій почнуться через дев'ять місяців після ухвалення закону".
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