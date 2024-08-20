"Вмешался лично Зеленский". В Раде рассказали, почему поддержали запрет РПЦ

Нажать зеленую кнопку нардепов убеждал лично глава фракции Слуга народа Давид Арахамия – еще две недели назад голосов не было

Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде (фото – ОП)

Монобольшинство дало голоса за запрет Русской православной церкви после того, как в вопрос вмешался президент Владимир Зеленский, говорят LIGA.net глава комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин (Голос) и нардеп Евгения Кравчук (Слуга народа).

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Нажать зеленую кнопку за запрет РПЦ нардепов убеждал лично глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, добавляет собеседник в монобольшинстве. Еще две недели назад в СН под это едва набиралось 150 голосов.

Политической воли не хватало именно со стороны большинства, объясняет Юрчишин: "Когда президент включился лично, то этот вопрос решился. Также была перспектива блокирования работы Рады перед Днем Независимости, это очень сильно имиджево бьет по власти".

Решающей правкой стал пункт в законопроекте о судах над религиозными организациями. После этого депутаты согласились вынести документ на голосование, говорит Кравчук: "А именно – правка, что судебные процессы о ликвидации реляционных организаций начнутся через девять месяцев после принятия закона".