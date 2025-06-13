Вучич розповів, коли можуть відбутися дострокові вибори у Сербії
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Про це він сказав під час виступу на конференції з безпеки GLOBSEC 2025 у Празі, пише видання Danas.
За словами Вучича, протестувальники вимагають виборів, але зараз Сербія має удосталь роботи з міжнародною виставкою Expo та у сфері європейської інтеграції.
"Вибори відбудуться або наприкінці наступного року, або на початку 2027 року. Рік тому у нас були вибори, а зараз у нас багато підготовки до Expo 2027. Нам потрібно багато працювати, зокрема на нашому європейському шляху. Тоді народ вирішить, хто керуватиме країною", – сказав він.
- Колишній прем'єр Сербії Мілош Вучевич оголосив про складання повноважень 28 січня 2025 року на тлі масових антиурядових протестів. Наймасштабніша акція протесту пройшла 15 березня. Десятки тисяч людей зібралися в Белграді із вимогою притягнути уряд Вучевича до відповідальності за корупцію, яка, зокрема, призвела до обвалу даху на залізничній станції місті Новий Сад у листопаді 2024 року. Тоді загинули 15 людей.
- 29 січня Вучич заявив про можливість позачергових виборів у квітні 2025 року після того, як його прем’єр-міністр Мілош Вучевич подав у відставку.