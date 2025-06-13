Вучич розповів, коли можуть відбутися дострокові вибори у Сербії

Александар Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Про це він сказав під час виступу на конференції з безпеки GLOBSEC 2025 у Празі, пише видання Danas.

За словами Вучича, протестувальники вимагають виборів, але зараз Сербія має удосталь роботи з міжнародною виставкою Expo та у сфері європейської інтеграції.

"Вибори відбудуться або наприкінці наступного року, або на початку 2027 року. Рік тому у нас були вибори, а зараз у нас багато підготовки до Expo 2027. Нам потрібно багато працювати, зокрема на нашому європейському шляху. Тоді народ вирішить, хто керуватиме країною", – сказав він.