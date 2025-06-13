Вучич рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в Сербии

Александар Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что досрочные парламентские выборы могут состояться в конце 2026 или начале 2027 года. Об этом он сказал во время выступления на конференции по безопасности GLOBSEC 2025 в Праге, пишет издание Danas.

По словам Вучича, протестующие требуют выборов, но сейчас у Сербии достаточно работы с международной выставкой Expo и в сфере европейской интеграции.

"Выборы состоятся либо в конце следующего года, либо в начале 2027 года. Год назад у нас были выборы, а сейчас у нас много подготовки к Expo 2027. Нам нужно много работать, в частности, на нашем европейском пути. Тогда народ решит, кто будет руководить страной", – сказал он.