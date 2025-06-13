Вучич рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в Сербии
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что досрочные парламентские выборы могут состояться в конце 2026 или начале 2027 года. Об этом он сказал во время выступления на конференции по безопасности GLOBSEC 2025 в Праге, пишет издание Danas.
По словам Вучича, протестующие требуют выборов, но сейчас у Сербии достаточно работы с международной выставкой Expo и в сфере европейской интеграции.
"Выборы состоятся либо в конце следующего года, либо в начале 2027 года. Год назад у нас были выборы, а сейчас у нас много подготовки к Expo 2027. Нам нужно много работать, в частности, на нашем европейском пути. Тогда народ решит, кто будет руководить страной", – сказал он.
- Бывший премьер Сербии Милош Вучевич объявил о сложении полномочий 28 января 2025 года на фоне массовых антиправительственных протестов. Самая масштабная акция протеста прошла 15 марта. Десятки тысяч человек собрались в Белграде с требованием привлечь правительство Вучевича к ответственности за коррупцию, которая, в частности, привела к обрушению крыши на железнодорожной станции Нового Сада в ноябре 2024 года. Тогда погибли 15 человек.
- 29 января Вучич заявил о возможности внеочередных выборов в апреле 2025 года после того, как его премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку.