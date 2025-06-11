Вучич: Сербія готова відбудувати одне-два міста або регіони України, щоб показати підтримку

За словами сербського президента, його країна прагне надати Україні реальну і дієву підтримку

Александар Вучич (Фото: ОП)

Президент Сербії Александар Вучич, який літав до Москви на 9 травня, висловив готовність допомогти Україні відбудувати одне або два її міста чи регіони, щоб продемонструвати свою підтримку Києву. Про це він заявив на саміті "Україна – Північно-Східна Європа".

За словами Вучича, Сербія залишатиметься вірною міжнародному праву і статуту ООН у контексті підтримки територіальної цілісності держав, і така позиція "може бути корисною Україні".