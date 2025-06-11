Вучич: Сербія готова відбудувати одне-два міста або регіони України, щоб показати підтримку
Президент Сербії Александар Вучич, який літав до Москви на 9 травня, висловив готовність допомогти Україні відбудувати одне або два її міста чи регіони, щоб продемонструвати свою підтримку Києву. Про це він заявив на саміті "Україна – Північно-Східна Європа".
За словами Вучича, Сербія залишатиметься вірною міжнародному праву і статуту ООН у контексті підтримки територіальної цілісності держав, і така позиція "може бути корисною Україні".
Він зазначив, що Сербія могла б відігравати "допоміжну" роль у спробах домогтися припинення вогню. Однак, за словами сербського президента, його країна прагне надати Україні більш реальну і дієву підтримку.
"Я хотів би взяти одне-два міста чи регіони, які ми могли б відновити. Я думаю, що це було б дуже зрозуміло, помітно для українського народу, щоб вони могли отримати чітку підтримку", – заявив Вучич.
Також він висловив бажання поглиблювати співпрацю між Сербією та Україною. На його думку, обом державам варто спільно шукати шлях до порозуміння та рухатися вперед спокійно й без конфронтацій.
"Ми маємо заплановані двосторонні перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту, і я сподіваюсь, що наше співробітництво зростатиме", – підсумував Вучич.
- Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею. Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів через посередників Україні.
- На початку квітня 2024 року стало відомо, що Сербія надала фінансову допомогу Україні на суму понад мільярд гривень.
- Попри попередження ЄС, Вучич відвідував Москву 9 травня 2025 року.
- 11 червня стало відомо, що сербський президент відвідає Україну.