Вучич: Сербия готова отстроить один-два города или региона Украины – показать поддержку
Президент Сербии Александр Вучич, летавший в Москву на 9 мая, выразил готовность помочь Украине отстроить один или два ее города или региона, чтобы продемонстрировать свою поддержку Киеву. Об этом он заявил на саммите "Украина – Северо-Восточная Европа".
По словам Вучича, Сербия будет оставаться верной международному праву и уставу ООН в контексте поддержки территориальной целостности государств, и такая позиция "может быть полезна Украине".
Он отметил, что Сербия могла бы играть "вспомогательную" роль в попытках добиться прекращения огня. Однако, по словам сербского президента, его страна стремится оказать Украине более реальную и действенную поддержку.
"Я хотел бы взять один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Я думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы они могли получить четкую поддержку", – заявил Вучич.
Также он выразил желание углублять сотрудничество между Сербией и Украиной. По его мнению, обоим государствам следует совместно искать путь к пониманию и двигаться вперед спокойно и без конфронтаций.
"Мы имеем запланированные двусторонние переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Думаю, сможем решить некоторые наши вопросы по экономическому обороту, и я надеюсь, что наше сотрудничество будет расти", – подытожил Вучич.
- Сербия, в отличие от большинства европейских стран, отказывается присоединяться к санкциям против России, объясняя это своими экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней. В то же время Сербия оказывала гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов через посредников Украины.
- В начале апреля 2024 года стало известно, что Сербия предоставила финансовую помощь Украине на сумму более миллиарда гривен.
- Несмотря на предупреждение ЕС, Вучич посещал Москву 9 мая 2025 года.
- 11 июня стало известно, что сербский президент посетит Украину.