Вучич: Сербия готова отстроить один-два города или региона Украины – показать поддержку

Александр Вучич (Фото: ОП)

Президент Сербии Александр Вучич, летавший в Москву на 9 мая, выразил готовность помочь Украине отстроить один или два ее города или региона, чтобы продемонстрировать свою поддержку Киеву. Об этом он заявил на саммите "Украина – Северо-Восточная Европа".

По словам Вучича, Сербия будет оставаться верной международному праву и уставу ООН в контексте поддержки территориальной целостности государств, и такая позиция "может быть полезна Украине".