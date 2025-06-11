Вучич: Сербия готова отстроить один-два города или региона Украины – показать поддержку
Александр Вучич (Фото: ОП)

Президент Сербии Александр Вучич, летавший в Москву на 9 мая, выразил готовность помочь Украине отстроить один или два ее города или региона, чтобы продемонстрировать свою поддержку Киеву. Об этом он заявил на саммите "Украина – Северо-Восточная Европа".

По словам Вучича, Сербия будет оставаться верной международному праву и уставу ООН в контексте поддержки территориальной целостности государств, и такая позиция "может быть полезна Украине".

Он отметил, что Сербия могла бы играть "вспомогательную" роль в попытках добиться прекращения огня. Однако, по словам сербского президента, его страна стремится оказать Украине более реальную и действенную поддержку.

"Я хотел бы взять один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Я думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы они могли получить четкую поддержку", – заявил Вучич.

Также он выразил желание углублять сотрудничество между Сербией и Украиной. По его мнению, обоим государствам следует совместно искать путь к пониманию и двигаться вперед спокойно и без конфронтаций.

"Мы имеем запланированные двусторонние переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Думаю, сможем решить некоторые наши вопросы по экономическому обороту, и я надеюсь, что наше сотрудничество будет расти", – подытожил Вучич.

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