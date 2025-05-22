Каллас призвала Сербию сделать "стратегический выбор" между Западом и Востоком

Кайя Каллас (Фото: Andrej Cukic/EPA)

Сербия стоит перед "стратегическим выбором" своего геополитического пути, считает глава европейской дипломатии Кая Каллас. Такое заявление она сделала во время визита в Белград, передает агентство Associated Press.

"Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть. Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она решит поддерживать", – сказала Каллас.

Медиа напомнило, что появление президента Сербии Александра Вучича в Москве на параде 9 мая осудили в Брюсселе, а чиновники ЕС предупредили, что такие действия ставят под угрозу путь Сербии к евроинтеграции.

Чиновники заявили, что Вучичу неуместно стоять бок о бок с российским диктатором Владимиром Путиным. Каллас сказала, что обсуждала этот визит с президентом Сербии.

"И я выразила свое мнение, которое очень четкое. Я действительно не понимаю, почему необходимо стоять бок о бок с человеком, ведущим эту ужасную войну в Украине. И президент Вучич объяснял свою версию истории. Так что да, у нас была очень большая дискуссия по этому поводу", — рассказала глава европейской дипломатии.

Каллас подчеркнула, что после разговоров с руководством Сербии ей ясно, что членство в ЕС остается "стратегической целью" Белграда.

"Однако я хочу подчеркнуть, что нам также нужно увидеть действия, чтобы доказать и подтвердить эти слова", — отметила чиновник, уточнив, что речь идет о реформах.