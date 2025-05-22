Каллас закликала Сербію зробити "стратегічний вибір" між Заходом і Сходом

Кая Каллас (Фото: Andrej Cukic/EPA)

Сербія стоїть перед "стратегічним вибором" свого геополітичного шляху, вважає очільниця європейської дипломатії Кая Каллас. Таку заяву вона зробила під час візиту до Белграда, передає агентство Associated Press.

"Сербія стоїть перед стратегічним, геостратегічним вибором, де вона хоче бути. Європейське майбутнє Сербії залежить від цінностей, які вона вирішить підтримувати", – сказала Каллас.

Медіа нагадало, що появу президента Сербії Александра Вучича в Москві на параді 9 травня засудили в Брюсселі, а посадовці ЄС попередили, що такі дії ставлять під загрозу шлях Сербії до євроінтеграції.

Посадовці заявили, що Вучичу недоречно стояти пліч-о-пліч з російським диктатором Володимиром Путіним. Каллас сказала, що обговорювала цей візит із президентом Сербії.

"І я висловила свою думку, яка дуже чітка. Я дійсно не розумію, чому необхідно стояти пліч-о-пліч з людиною, яка веде цю жахливу війну в Україні. І президент Вучич пояснював свою версію історії. Так що так, у нас була дуже велика дискусія з цього приводу", – розповіла очільниця європейської дипломатії.

Каллас наголосила, що після розмов з керівництвом Сербії їй зрозуміло, що членство в ЄС залишається "стратегічною метою" Белграда.

"Однак я хочу наголосити, що нам також потрібно побачити дії, щоб довести та підтвердити ці слова", – зазначила посадовиця, уточнивши, що йдеться про реформи.