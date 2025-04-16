WP: Кандидат у прокурори Вашингтона 150 разів з’являвся в ефірі російських RT і Sputnik

На початку 2022 року Мартін заявив в ефірі RT, що "немає жодних доказів" нарощування російської армії на кордонах України

Ед Мартін (Фото: X-акаунт посадовця)

Номінований президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на посаду прокурора міста Вашингтон в окрузі Колумбія Ед Мартін за останні дев’ять років понад 150 разів з’являвся в ефірах російських пропагандистських каналів Russia Today і Sputnik. Про це повідомила газета The Washington Post.

Мартін спочатку не проінформував Сенат про свої виступи на RT і Sputnik із 2016-го до 2024 року. Водночас Державний департамент США вважає, що ці ресурси діють як зброя російської розвідки.

У матеріалі йдеться, що за кілька годин до того, як Трамп оголосив про американські ракетні удари по Сирії у відповідь на хімічну атаку, яка вбила 90 мирних жителів у квітні 2017 року, Мартін заявив в ефірі RT America, що тодішній диктатор Сирії Башар Асад, можливо, не винен. Він додав, що ситуація була "спроєктована" у Вашингтоні "людьми, які хочуть війни в Сирії".

На початку 2022 року Мартін сказав в ефірі того ж RT, що "немає жодних доказів" нарощування російської армії на кордонах України, критикуючи офіційних осіб США за розпалювання війни. За дев'ять днів Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Мартін тепер є тимчасовим прокурором США в окрузі Колумбія і вибором Трампа на постійну роботу в цій ролі. Але як консервативний активіст і колишній республіканський чиновник Міссурі він з'являвся понад 150 разів на RT і Sputnik як запрошений коментатор із серпня 2016 року до квітня 2024 року, згідно з пошуком на їхніх вебсайтах і в базі даних телевізійних трансляцій Internet Archive, пише WP.

Мартін не розповів про свої виступи в анкеті юридичного комітету Сенату, який просить номінантів на посаду перерахувати всі свої інтерв'ю. Аналіз телевізійних архівів показує, що він з'являвся на RT і Sputnik частіше, ніж на будь-якій іншій великій кабельній мережі протягом цього періоду.

Колишні працівники національної безпеки США та аналітики заявили, що виступи Мартіна на RT і Sputnik і нерозголошення викликають сумніви щодо його розсудливості та відвертості.

Офіс прокурора США у Вашингтоні є найбільшим у країні та має широку юрисдикцію для судового переслідування важливих злочинів, пов’язаних із національною безпекою, заявили співрозмовники WP.

Офіс Мартіна спочатку не відповів минулого тижня на запитання про його виступи на RT і Sputnik, зокрема, чому він не розкрив їх Сенату та чи отримав він за це кошти. У вівторок його речник Ніл Маккейб заявив: "Містер Мартін розкрив усі виявлені зв’язки в додатковому листі до Сенату".

Також WP звернулася за коментарем до Білого дому. Там заявили, що Трамп "зробив чудовий вибір".

"Завдяки видатній службі Ед є ідеальним лідером для відновлення закону та порядку та знову робить столицю нашої країни безпечною та красивою", – додали в адміністрації американського президента.