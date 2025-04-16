WP: Кандидат в прокуроры Вашингтона 150 раз появлялся в эфире российских RT и Sputnik

В начале 2022 года Мартин заявил в эфире RT, что "нет никаких доказательств" наращивания российской армии на границах Украины

Эд Мартин (Фото: X-аккаунт должностного лица)

Номинированный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на должность прокурора города Вашингтон в округе Колумбия Эд Мартин за последние девять лет более 150 раз появлялся в эфирах российских пропагандистских каналов Russia Today и Sputnik. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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Мартин поначалу не проинформировал Сенат о своих выступлениях на RT и Sputnik с 2016 по 2024 год. В то же время Государственный департамент США считает, что эти ресурсы действуют как оружие российской разведки.

В материале говорится, что за несколько часов до того, как Трамп объявил об американских ракетных ударах по Сирии в ответ на химическую атаку, убившую 90 мирных жителей в апреле 2017 года, Мартин заявил в эфире RT America, что тогдашний диктатор Сирии Башар Асад, возможно, не виноват. Он добавил, что ситуация была "спроектирована" в Вашингтоне "людьми, желающими войны в Сирии".

В начале 2022 года Мартин сказал в эфире того же RT, что "нет никаких доказательств" наращивания российской армии на границах Украины, критикуя официальных лиц США за разжигание войны. Через девять дней Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Мартин теперь является временным прокурором США в округе Колумбия и выбран Трампом на постоянную работу в этой роли. Но как консервативный активист и бывший республиканский чиновник Миссури он появлялся более 150 раз на RT и Sputnik в качестве приглашенного комментатора с августа 2016-го по апрель 2024 года, согласно поиску на их веб-сайтах и в базе данных телевизионных трансляций Internet Archive, пишет WP.

Мартин не рассказал о своих выступлениях в анкете юридического комитета Сената, который просит номинантов перечислить все свои интервью. Анализ телевизионных архивов указывает, что он появлялся на RT и Sputnik чаще, чем на любой другой большой кабельной сети в течение этого периода.

Бывшие сотрудники национальной безопасности США и аналитики заявили, что выступления Мартина на RT и Sputnik и неразглашение вызывают сомнения в его рассудительности и откровенности.

Офис прокурора США в Вашингтоне является крупнейшим в стране и имеет широкую юрисдикцию для судебного преследования важных преступлений, связанных с национальной безопасностью, заявили собеседники WP.

Офис Мартина сначала не ответил на прошлой неделе на вопрос о его выступлениях на RT и Sputnik, в частности, почему он не раскрыл их Сенату и получил ли он за это деньги. Во вторник его спикер Нил Маккейб заявил: "Мистер Мартин раскрыл все выявленные связи в дополнительном письме к Сенату".

Также WP обратилась за комментарием к Белому дому. Там заявили, что Трамп "сделал отличный выбор".

"Благодаря выдающейся службе Эд является идеальным лидером для восстановления закона и порядка и снова делает столицу нашей страны безопасной и красивой", — добавили в администрации американского президента.