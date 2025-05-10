WSJ: Трамп заявив, що розчаровується і не спить ночами через врегулювання війни РФ

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп на закритій зустрічі зі спонсорами свого клубу у Флориді заявив минулого тижня, що процес мирного врегулювання між Україною та Росією викликає у нього "розчарування, що зростає". Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, які були присутні на зустрічі.

Також лідер США поскаржився, що не спить ночами через це.

Один з учасників розповів, що, за словами Трампа, особливо важко йому було вести переговори з диктатором Росії Володимиром Путіним, який "хотів усього" в питанні України. Цим він відповів на запитання спонсора про найбільші зовнішньополітичні проблеми президента США.

Війна у Газі також була "особливо складною", сказав Трамп присутнім. Знайти якесь рішення було складно, тому що "вони воювали тисячу років", цитують його слова присутні.

Крім того, як повідомляє WSJ, останніми тижнями Трамп скаржився в приватному порядку своїм радникам, що Путін не хоче закінчувати війну і що обидві сторони відмовляються йти на компроміс.

Також, за словами людей, знайомих із висловлюваннями Трампа, лідер США запитував у радників, чи вважають вони, що Путін змінився з моменту його минулого президентського терміну, і дивувався атакам Росії по територіях з дітьми.