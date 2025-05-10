WSJ: Трамп заявил, что разочаровывается и не спит ночами из-за урегулирования войны РФ

Трамп якобы признался, что труднее всего ему даются переговоры с Путиным

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече со спонсорами своего клуба во Флориде на прошлой неделе заявил, что процесс мирного урегулирования между Украиной и Россией вызывает у него "растущее разочарование". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, которые присутствовали на встрече.

Также лидер США пожаловался, что не спит ночами из-за этого.

Один из участников рассказал, что, по словам Трампа, особенно трудно ему было вести переговоры с диктатором России Владимиром Путиным, который "хотел всего" в вопросе Украины. Этим он ответил на вопрос спонсора о самых больших внешнеполитических проблемах президента США.

Война в Газе также была "особенно сложной", сказал Трамп присутствующим. Найти какое-либо решение было сложно, потому что "они воевали тысячу лет", цитируют его слова присутствующие.

Кроме того, как сообщает WSJ, в последние недели Трамп жаловался в частном порядке своим советникам, что Путин не хочет заканчивать войну, и что обе стороны отказываются идти на компромисс.

Также, по словам людей, знакомых с высказываниями Трампа, лидер США спрашивал у советников, считают ли они, что Путин изменился с момента его прошлого президентского срока и выражал удивление атакам России по территориям с детьми.