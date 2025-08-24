WSJ: У Трампа схвалили продаж Україні понад 3000 ракет ERAM, їх доставлять за шість тижнів
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), що мають прибути приблизно за шість тижнів. Про це The Wall Street Journal повідомили два американських чиновники.

Кілька американських чиновників заявили, що використання ракет ERAM з дальністю дії від 240 до 450 км вимагатиме від України отримання схвалення від Пентагону.

Видання зазначає, що пакет озброєнь вартістю $850 мільйонів доларів, який переважно фінансується європейськими країнами й містить інші позиції, був відкладений до завершення переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським.

Довідка
ERAM – це високоточні ракети класу "повітря–земля", розроблені для ураження наземних цілей з безпечної дистанції. Вони належать до категорії standoff-озброєння – тобто здатні запускатися з відстані, що перевищує зону дії більшості систем ППО противника. 

Завдяки цьому літаки-носії не входять у зону високого ризику. Їхнє застосування підвищує ефективність ударів по стратегічних цілях, зберігаючи разом з тим безпеку пілотів.
