WSJ: У Трампа схвалили продаж Україні понад 3000 ракет ERAM, їх доставлять за шість тижнів
Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), що мають прибути приблизно за шість тижнів. Про це The Wall Street Journal повідомили два американських чиновники.
Кілька американських чиновників заявили, що використання ракет ERAM з дальністю дії від 240 до 450 км вимагатиме від України отримання схвалення від Пентагону.
Видання зазначає, що пакет озброєнь вартістю $850 мільйонів доларів, який переважно фінансується європейськими країнами й містить інші позиції, був відкладений до завершення переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським.
ДовідкаERAM – це високоточні ракети класу "повітря–земля", розроблені для ураження наземних цілей з безпечної дистанції. Вони належать до категорії standoff-озброєння – тобто здатні запускатися з відстані, що перевищує зону дії більшості систем ППО противника.
Завдяки цьому літаки-носії не входять у зону високого ризику. Їхнє застосування підвищує ефективність ударів по стратегічних цілях, зберігаючи разом з тим безпеку пілотів.
- 14 липня глава Штатів Трамп і генсек НАТО Рютте уклали угоду, за якою партнери купуватимуть американську зброю для України.
- 4 серпня стало відомо, що Нідерланди першими з НАТО нададуть американську зброю для України на 500 млн євро. До пакета постачань увійдуть складники й ракети для Patriot.
- 6 серпня в пресслужбі Альянсу повідомили LIGA.net, що НАТО вже "найближчими тижнями" очікує перші постачання американської зброї для України.
