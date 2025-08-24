WSJ: У Трампа схвалили продаж Україні понад 3000 ракет ERAM, їх доставлять за шість тижнів

Ракети ERAM мають дальність від 240 до 450 км і їхнє використання Україною має бути схвалене Пентагоном, розповіли чиновники

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), що мають прибути приблизно за шість тижнів. Про це The Wall Street Journal повідомили два американських чиновники.

Кілька американських чиновників заявили, що використання ракет ERAM з дальністю дії від 240 до 450 км вимагатиме від України отримання схвалення від Пентагону.

Видання зазначає, що пакет озброєнь вартістю $850 мільйонів доларів, який переважно фінансується європейськими країнами й містить інші позиції, був відкладений до завершення переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським.