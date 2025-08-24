WSJ: У Трампа одобрили продажу Украине более 3000 ракет ERAM, их доставят через 6 недель
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые должны прибыть примерно через шесть недель. Об этом The Wall Street Journal сообщили два американских чиновника.
Несколько американских чиновников заявили, что использование ракет ERAM с дальностью действия от 240 до 450 км потребует от Украины получения одобрения от Пентагона.
Издание отмечает, что пакет вооружений стоимостью $850 миллионов долларов, который преимущественно финансируется европейскими странами и включает другие позиции, был отложен до завершения переговоров Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским.
СправкаERAM – это высокоточные ракеты класса "воздух-земля", разработанные для поражения наземных целей с безопасной дистанции. Они относятся к категории standoff-оружия – то есть способны запускаться с расстояния, которое превышает зону действия большинства систем ПВО противника.
Благодаря этому самолеты-носители не входят в зону высокого риска. Их применение повышает эффективность ударов по стратегическим целям, сохраняя при этом безопасность пилотов.
- 14 июля глава Штатов Трамп и генсек НАТО Рютте заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 4 августа стало известно, что Нидерланды первыми из НАТО предоставят американское оружие для Украины на 500 млн евро. В пакет поставок войдут комплектующие и ракеты для Patriot
- 6 августа в пресс-службе Альянса сообщили ЛИГА.netчто НАТО уже "в ближайшие недели" ожидает первые поставки американского оружия для Украины.
