WSJ: У Трампа одобрили продажу Украине более 3000 ракет ERAM, их доставят через 6 недель

Ракеты ERAM имеют дальность от 240 до 450 км и их использование Украиной должно быть одобрено Пентагоном, рассказали чиновники

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые должны прибыть примерно через шесть недель. Об этом The Wall Street Journal сообщили два американских чиновника.

Несколько американских чиновников заявили, что использование ракет ERAM с дальностью действия от 240 до 450 км потребует от Украины получения одобрения от Пентагона.

Издание отмечает, что пакет вооружений стоимостью $850 миллионов долларов, который преимущественно финансируется европейскими странами и включает другие позиции, был отложен до завершения переговоров Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским.