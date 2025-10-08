"Я не створюю ні штабів, ні партій". Залужний назвав фейком дані про підготовку до виборів

Посол у Британії розкритикував медіа, які поширили інформацію про нібито його підготовку до виборів

Валерій Залужний (Фото: Facebook-акаунт посла)

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний спростував інформацію про нібито підготовку до виборів. Допис відповідного змісту він опублікував у Facebook.

"Дуже шкода, що, маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у країні, що воює. І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою", – написав Залужний.

Він висловив жаль щодо того, що українські медіа "не доносять до громадян України стратегію, в результаті якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів".

"Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби й навіть про те, кому варто чи неварто займатися політикою", – дорікнув посол.

Він наголосив, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни. За його словами, кожний, хто отримує пропозицію від його прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи.

"Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою", – написав ексголовком.

Він додав: допоки у нього є можливість служити державі – він буде це робити. Позиція посла полягає в тому, що поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі.

"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в Державну думу країни, що нас вбиває. І до речі – їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім – це буде правда", – написав він.

8 жовтня французький портал Intelligence Online із посиланням на анонімних співрозмовників повідомив, що нібито від Залужного зверталися до декількох топвійськових з пропозицією увійти до його парламентського списку у разі його висунення на пост президента.