"Я не создаю ни штабов, ни партий". Залужный назвал фейком данные о подготовке к выборам

Посол в Британии раскритиковал медиа, которые распространили информацию о якобы его подготовке к выборам

Валерий Залужный (Фото: Facebook-аккаунт посла)

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный опроверг информацию о якобы подготовке к выборам. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в Facebook.

"Очень жаль, что, имея возможность проверять информацию, именно отечественные медиа моментально разносят фейки в воюющей стране. И уже не удивляет, что это делается синхронно с российской пропагандой", – написал Залужный.

Он выразил сожаление относительно того, что украинские медиа "не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов".

"Однако благодаря им мы знаем все о рейтингах, партиях, штабах и даже о том, кому стоит или не стоит заниматься политикой", – упрекнул посол.

Он подчеркнул, что не признает никаких идей проведения выборов во время войны. По его словам, каждый, кто получает предложение от его фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом в правоохранительные органы.

"Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой", – написал экс-главком.

Он добавил: пока у него есть возможность служить государству – он будет это делать. Позиция посла заключается в том, что пока идет война, выборы в Украине в ее государственные органы невозможны.

"Враг, не одержав победу на фронте, как и 100 лет назад, использует уже современные возможности, такие как анонимные источники, боты и медиа, распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в Государственную думу страны, которая нас убивает. И кстати – их объявят в последний раз именно анонимные источники. Потом – это будет правда", – написал он.

8 октября французский портал Intelligence Online со ссылкой на анонимных собеседников сообщил, что якобы от Залужного обращались к нескольким топ-военным с предложением войти в его парламентский список в случае его выдвижения на пост президента.