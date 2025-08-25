The Guardian: Вэнс звонил Залужному после ссоры с Зеленским, тот отказался разговаривать

Валерий Залужный (Фото: Facebook-аккаунт посла)

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный отказался от телефонного разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который хотел поговорить с ним в марте после публичной ссоры в Белом доме. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Команда Вэнса "попробовала различные дипломатические и другие каналы", чтобы связаться с Залужным, сообщил один из трех собеседников, знакомых с этими усилиями. Это произошло через три дня после публичной ссоры между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Однако посол после консультации с главой Офиса президента Андреем Ермаком отказался отвечать на звонок, заявил собеседник.

Этот эпизод стал отражением политического напряжения, которое Залужный испытывает с тех пор, как Зеленский в феврале 2024 года снял его с должности командующего армией и отправил в Лондон.

С одной стороны, привыкший работать в рамках строгой военной иерархии, Залужный остается верным правительству, которому служит. С другой стороны, многие – как в Украине, так и за рубежом – видят в нем будущего президента Украины и подталкивают его к началу политической кампании, отметили журналисты.

В материале говорится, что именно вице-президент США сыграл ключевую роль в провоцировании конфронтации между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в феврале, расположившись на соседнем диване. После ссоры Вэнс и другие люди из окружения американского президента, вероятно, прощупывали потенциальные альтернативы Зеленскому.

После конфликта в Овальном кабинете Зеленский отправился в Британию. Для Залужного поддержка команды Трампа против собственного президента была неприемлемой.

Он встретил Зеленского в аэропорту Лондона и опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой они пожимают друг другу руки.

"Путь впереди будет нелегким, но вместе мы преодолеем все вызовы", – написал он. Это была демонстрация единства в один из худших моментов для Украины с начала полномасштабного вторжения, пишет медиа.

"Многие его сторонники не понимали, почему он это сделал. Но это была его принципиальная позиция: Украину унизили, и мы должны быть едины", – заявил собеседник, приближенный к главкому.