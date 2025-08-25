The Guardian: Венс телефонував Залужному після сварки із Зеленським, той відмовився говорити

Валерій Залужний (Фото: Facebook-акаунт посла)

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний відмовився від телефонної розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, котрий хотів поговорити з ним у березні після публічної сварки в Білому домі. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Команда Венса "спробувала різні дипломатичні та інші канали", щоб зв'язатися із Залужним, повідомив один з трьох співрозмовників, обізнаних із цими зусиллями. Це сталося через три дні після публічної сварки між президентом Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом.

Однак посол після консультації з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком відмовився відповідати на дзвінок, заявив співрозмовник.

Цей епізод став відображенням політичної напруги, яку Залужний зазнає з того часу, як Зеленський у лютому 2024 року зняв його з посади командувача армії й відправив до Лондона.

З одного боку, звиклий працювати в межах суворої військової ієрархії, Залужний залишається вірним уряду, якому служить. З іншого боку, багато хто – як в Україні, так і за кордоном – бачать у ньому майбутнього президента України та підштовхують його до початку політичної кампанії, зазначили журналісти.

У матеріалі йдеться, що саме віцепрезидент США відіграв ключову роль у провокуванні конфронтації між Трампом та Зеленським в Овальному кабінеті у лютому, розташувавшись на сусідньому дивані. Після сварки Венс та інші люди з оточення американського президента, ймовірно, промацували потенційні альтернативи Зеленському.

Після конфлікту в Овальному кабінеті Зеленський вирушив до Британії. Для Залужного підтримка команди Трампа проти власного президента була неприйнятною.

Він зустрів Зеленського в аеропорту Лондона та опублікував у своїх соціальних мережах фотографію, на якій вони потискають один одному руки.

"Шлях попереду буде нелегким, але разом ми подолаємо всі виклики", – написав він. Це була демонстрація єдності в один із найгірших моментів для України з початку повномасштабного вторгнення, пише медіа.

"Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україну принизили, і ми повинні бути єдиними", – заявив співрозмовник, наближений до головкома.