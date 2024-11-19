"Якби не Польща". Дуда засумнівався у здатності України захиститися від Росії без допомоги

Анджей Дуда (Фото: ВП)

Президент Польщі Анджей Дуда не впевнений, що без допомоги країни Україна змогла б протистояти Росії. Про це він заявив на зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II та прем'єр-міністром країни Джафаром Хасаном, передає РАР.

"Якби не Польща, якби не наша доброта щодо України та наша рішучість допомогти Україні, я не знаю, чи змогла б Україна захистити себе", – зазначив він.

За словами Дуди, найважливішим завданням для Польщі залишається послідовна й жорстка політика підтримки України та протистояння Росії. Саме завдяки допомозі союзників Сили оборони вже 1000 днів знищують солдатів Росії.

Також президент Польщі висловився про дозвіл США на далекобійні удари вглиб Росії. За його словами, дальність цих ракет до 300 км і ними не вдасться вдарити по "великих містах Росії", наприклад, Москві.

Проте, за словами польського президента, далекобійні ракети дозволять відсунути російські тили від лінії фронту на 300 км. А це зробить будь-які спроби наступати на Україну важкими, резюмував Дуда.