"Если бы не Польша". Дуда усомнился в способностях Украины защититься от России без помощи

Анджей Дуда (Фото: ОП)

Президент Польши Анджей Дуда не уверен, что без помощи страны Украина смогла бы противостоять России. Об этом он заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром страны Джафаром Хасаном, передает РАР.

"Если бы не Польша, если бы не наша доброта по отношению к Украине и наша решимость помочь Украине, я не знаю, смогла бы Украина защитить себя", – отметил он.

По словам Дуды, самой важной задачей для Польши остается последовательная и жесткая политика поддержки Украины и противостояния России. Именно благодаря помощи союзников Силы обороны уже 1000 дней уничтожают солдат России.

Также президент Польши высказался о разрешении США на дальнобойные удары вглубь России. По его словам, дальность этих ракет до 300 км и ими не получится ударить по "крупным городам России", например, Москве.

Однако, по словам польского президента, дальнобойные ракеты позволят отодвинуть российские тылы от линии фронта на 300 км. А это сделает любые попытки наступать на Украины трудными, резюмировал Дуда.