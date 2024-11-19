"Если бы не Польша". Дуда усомнился в способностях Украины защититься от России без помощи
Президент Польши Анджей Дуда не уверен, что без помощи страны Украина смогла бы противостоять России. Об этом он заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром страны Джафаром Хасаном, передает РАР.
"Если бы не Польша, если бы не наша доброта по отношению к Украине и наша решимость помочь Украине, я не знаю, смогла бы Украина защитить себя", – отметил он.
По словам Дуды, самой важной задачей для Польши остается последовательная и жесткая политика поддержки Украины и противостояния России. Именно благодаря помощи союзников Силы обороны уже 1000 дней уничтожают солдат России.
Также президент Польши высказался о разрешении США на дальнобойные удары вглубь России. По его словам, дальность этих ракет до 300 км и ими не получится ударить по "крупным городам России", например, Москве.
Однако, по словам польского президента, дальнобойные ракеты позволят отодвинуть российские тылы от линии фронта на 300 км. А это сделает любые попытки наступать на Украины трудными, резюмировал Дуда.
- 14 ноября польский лидер сказал, что не верит в то, что Трамп позволит России уничтожить Украину.
- 18 ноября президент Польши назвал разрешение на дальнобойные удары по РФ "возможным переломным моментом" в войне.
- 19 ноября Дуда заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц пытался отстранить Дональда Трампа от переговоров по завершению войны в Украине.