Якщо проти Росії застосують морські дрони інші країни, то буде як із ЧФ РФ – експерт Коваленко

Корабель Чорноморського флоту РФ (Фото: EPA)

Якщо проти російського Військово-морського флоту інші держави застосують ту ж тактику атак морськими дронами, яку використовує Україна на Чорному морі, то РФ матиме такі ж проблеми на Балтиці й у Тихому океані. Про це у коментарі LIGA.net заявив Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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"Це проблема [з морськими дронами] не тільки Чорного моря, хоча якщо ми говоримо про Тихий океан – там трошки інша ситуація. Океан та внутрішньоконтинентальне море – це трохи різні умови застосування ось таких елементів, як морські дрони, – є свої нюанси. Але загально, якщо уявити собі, що якась країна, умовно кажучи, Японія, буде використовувати таку саму тактику [як Україна], то і Росія нічого не зможе у цьому випадку зробити", – пояснив він.

Або, зазначив Коваленко, якщо країни Балтії або Скандинавії використовуватимуть таку ж тактику атак морськими дронами, то це "нічого не змінить" щодо можливостей росіян протидіяти цим загрозам.

"Буде така ж сама загроза, і вони [росіяни] будуть так само від неї потерпати", – додав аналітик.

Він погодився, що глобально перспективи ВМФ Росії є невтішними.

На думку Коваленка, заміна командувача російського Чорноморського флоту "нічого не змінює" ані для України, ані для окупантів: проблема росіян полягає у технологічній та тактичній складовій у протидії морським дронам та повітряним загрозам.

Військовий аналітик Павло Лакійчук зазначив, що призначення нового командувача Військово-морського флоту РФ свідчить про незадоволення російського керівництва участю флоту у війні, той може мати нові підходи до застосування сил флоту.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв поставити три нові кораблі типу "Каракурт" для Чорноморського флоту у 2024 році. Спікер ВМС України відреагував і дав зрозуміти, що росіянам навряд чи вдасться втілити ці наміри у життя.

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