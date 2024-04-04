Если по России применят морские дроны другие страны, то будет как с ЧФ – эксперт Коваленко

Корабль Черноморского флота РФ (Фото: EPA)

Если против российского Военно-морского флота другие государства применят ту же тактику атак морскими дронами, которую использует Украина на Черном море, то у РФ будут такие же проблемы на Балтике и в Тихом океане. Об этом в комментарии LIGA.net заявил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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"Это проблема [с морскими дронами] не только Черного моря, хотя если мы говорим о Тихом океане – там немного другая ситуация. Океан и внутриконтинентальное море – это несколько разные условия применения вот таких элементов, как морские дроны, – есть свои нюансы. Но в целом, если представить себе, что какая-то страна, условно говоря, Япония, будет использовать такую же тактику [как Украина], то и Россия ничего не сможет в этом случае сделать", – пояснил он.

Или, отметил Коваленко, если страны Балтии или Скандинавии будут использовать такую же тактику атак морскими дронами, то это "ничего не изменит" насчет возможностей россиян противодействовать этим угрозам.

"Будет такая же угроза, и они [россияне] будут так же от нее страдать", – добавил аналитик.

Он согласился, что глобально перспективы ВМФ России неутешительны.

По мнению Коваленко, замена командующего российским Черноморским флотом "ничего не меняет" ни для Украины, ни для оккупантов: проблема россиян заключается в технологической и тактической составляющей в противодействии морским дронам и воздушным угрозам.

Военный аналитик Павел Лакийчук отметил, что назначение нового командующего Военно-морским флотом РФ свидетельствует о неудовлетворении российского руководства участием флота в войне, тот может иметь новые подходы к применению сил флота.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал поставить три новых корабля типа "Каракурт" для Черноморского флота в 2024 году. Спикер ВМС Украины отреагировал и дал понять, что россиянам вряд ли удастся воплотить эти намерения в жизнь.

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