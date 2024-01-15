Єрмак сказав, що Китай може допомогти у завершенні війни Росії проти України

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче залучити Китай до переговорів щодо завершення війни. Про це він повідомив на зустрічі радників із національної безпеки у Давосі, цитує його HLN.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Китаю важливо приєднатися до переговорів щодо мирної угоди, яка покладе край війні.

Як КНР може сприяти дипломатії, глава ОП не уточнив.

15 січня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Швейцарії.

Під час візиту він зустрінеться з головами обох палат парламенту Швейцарії, лідерами партій, президентом Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

17 жовтня 2023 року диктатор РФ Путін прибув до Китаю. Це був перший виїзд за межі колишнього СРСР відколи 17 березня МКС видав ордер на його арешт.

У ГУР вважають, що від візиту Путіна до Китаю "фурору не сталося", а позиція КНР щодо війни РФ проти України ніяк не змінилася.

За даними Пентагону, Росія масово закуповує дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення у китайських компаній.

Також читайте: На порозі ядерної війни. США готуються до одночасних конфліктів із Китаєм та Росією