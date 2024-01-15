Ермак сказал, что Китай может помочь в завершении войны России против Украины

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет привлечь Китай к переговорам по завершению войны. Об этом он сообщил на встрече советников по национальной безопасности в Давосе, цитирует его HLN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Китаю важно присоединиться к переговорам по мирному соглашению, которое положит конец войне.

Каким образом КНР может способствовать дипломатии, глава ОП не уточнил.

15 января президент Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию.

В ходе визита он встретится с главами обеих палат парламента Швейцарии, лидерами партий, президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.

17 октября 2023 года диктатор РФ Путин прибыл в Китай. Это был первый выезд за пределы бывшего СССР с тех пор, как 17 марта МУС выдал ордер на его арест.

В ГУР считают, что от визита Путина в Китай "фурора не произошло", а позиция КНР относительно войны РФ против Украины никак не изменилась.

По данным Пентагона, Россия массово закупает дроны, стрелковое оружие и товары двойного назначения у китайских компаний.

Читайте также: На пороге ядерной войны. США готовятся к одновременным конфликтам с Китаем и Россией