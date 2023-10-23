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ЄС стежить за Україною ще уважніше через радість Путіна щодо війни в Ізраїлі – Бербок

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23.10.2023, 11:57
ЄС стежить за Україною ще уважніше через радість Путіна щодо війни в Ізраїлі – Бербок - Фото
Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі заявила, що ЄС уважніше відстежує війну в Україні через неприховану радість російського диктатора Володимира Путіна у зв'язку з подіями на Близькому Сході.

Бербок зазначила: окрім гарячої теми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ обговорять жорстоку війну Росії проти України. 

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж це робили у минулому", – сказала вона.

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Мілана Головань
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війнаволодимир путінанналена бербок
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