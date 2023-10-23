ЄС стежить за Україною ще уважніше через радість Путіна щодо війни в Ізраїлі – Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі заявила, що ЄС уважніше відстежує війну в Україні через неприховану радість російського диктатора Володимира Путіна у зв'язку з подіями на Близькому Сході.

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Бербок зазначила: окрім гарячої теми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ обговорять жорстоку війну Росії проти України.

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж це робили у минулому", – сказала вона.

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