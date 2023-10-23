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ЕС следит за Украиной еще внимательнее из-за радости Путина относительно Израиля – Бербок

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 11:57
ЕС следит за Украиной еще внимательнее из-за радости Путина относительно Израиля – Бербок - Фото
Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)

Глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге заявила, что ЕС внимательнее отслеживает войну в Украине из-за нескрываемой радости российского диктатора Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Бербок отметила: кроме горячей темы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел обсудят жестокую войну России против Украины.

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем это делали в прошлом", – сказала она.

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Милана Головань
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войнавладимир путинАнналена Бербок
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