ЕС следит за Украиной еще внимательнее из-за радости Путина относительно Израиля – Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге заявила, что ЕС внимательнее отслеживает войну в Украине из-за нескрываемой радости российского диктатора Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бербок отметила: кроме горячей темы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел обсудят жестокую войну России против Украины.

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем это делали в прошлом", – сказала она.

Читайте также: Израиль изменит позицию по отношению к Украине, но в будущем. От Нетаньяху нового не будет – Климкин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.