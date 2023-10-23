ЕС следит за Украиной еще внимательнее из-за радости Путина относительно Израиля – Бербок
23.10.2023, 11:57
Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)
Глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге заявила, что ЕС внимательнее отслеживает войну в Украине из-за нескрываемой радости российского диктатора Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке.
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Бербок отметила: кроме горячей темы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел обсудят жестокую войну России против Украины.
"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем это делали в прошлом", – сказала она.
- Западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявили, что Россия и ХАМАС стремятся уничтожить "соседнюю демократию".
- Президент Владимир Зеленский в начале года заявил, что Украина не допустит полномасштабную Третью мировую.
- Секретарь СНБО Данилов считает, что война в Израиле – не последняя, всколыхнувшая мир в ближайшее время.
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