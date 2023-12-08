Євросоюз має намір забезпечити допомогу Україні навіть усупереч "угорським хуліганам" – Reuters

Reuters: ЄС знайде спосіб надати значну фінансову підтримку Україні, навіть якщо Угорщина накладе вето на рішення про допомогу

Євросоюз (Фото - EPA)

Європейський Союз знайде спосіб надати значну фінансову підтримку Україні, навіть якщо Угорщина накладе вето на рішення про надання допомоги та початок переговорів про прийняття. Про це заявив Reuters високопосадовець ЄС.

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Чиновник, який бере участь у підготовці саміту Євросоюзу, сказав, що Україна отримає значну фінансову допомогу ЄС навіть у тому випадку, якщо Угорщина заблокує розв'язання цього питання.

"Ми знаємо, наскільки це життєво важливо. Європейські лідери – відповідальні люди, принаймні 26 із них. Вони не відступлять від своїх зобов'язань", – сказав співрозмовник Reuters (нині Євросоюз об'єднує 27 держав. – Ред.).

Якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на виділення Україні 50 млрд євро з фонду Євросоюзу, ЄС міг би виділити меншу суму на коротший період, або 26 країн ЄС могли б розширити свої національні фонди допомоги у двосторонньому порядку, сказав він.

Дипломат ЄС нагадав, що минулого року Угорщина ветувала виділення 18 млрд євро допомоги Україні, проте відкликала вето після того, як ЄС розморозив частину виплат, які режим Орбана не міг отримати через відступ від принципів демократії та верховенства закону. Він також у різких висловлюваннях схарактеризував керівництво Угорщини, назвавши їх "хуліганами".

"Угорські хулігани є проблемою, коли справа доходить до нашої політики щодо агресії Росії проти України", – визнав дипломат.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

1 грудня він знову заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам країни і не повинні розпочинатися.

6 грудня Єрмак повідомив, що зателефонував міністру закордонних справ Угорщини Сійярто. Вони обговорили можливість зустрічі Зеленського з Орбаном. Єрмак наголосив, що Україна розраховує на рішення про старт переговорів щодо членства у ЄС.

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